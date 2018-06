Prinz William (36) reiste 34 Jahre zurück in die Vergangenheit seiner Frau! Der britische Royal besucht gerade mehrere Staaten im Mittleren Osten. Auf seiner Tour kehrte er bereits bei der jordanischen Königsfamilie ein. Von Kronprinz Hussein ließ er sich unter anderem die antike römische Stadt Gerasa zeigen, die für den Ehemann von Herzogin Kate (36) eine ganz besondere Bedeutung hat: Die Mutter seiner drei Kinder verbrachte als Kind unbeschwerte Stunden in den uralten Ruinen, da ihre Familie in den 80ern mehr als zwei Jahre lang in Jordanien lebte.

Der Sohn von Königin Rania ließ zu Ehren der Herzogin sogar ein altes Foto vergrößern und an dem Fleckchen aufstellen, an dem der Schnappschuss vor rund drei Jahrzehnten entstanden war. Darauf zu sehen ist eine noch dunkelblonde kleine Kate, die verschmitzt in die Kamera grinst. Schwesterchen Pippa (34) steht in einem mit Herzen bedruckten Kleidchen vor Papa Michael (69), der eine Sonnenbrille und Zehensandalen trägt. Das entging auch dem britischen Blaublüter nicht: "Michael sieht in seinen Flip-Flops richtig schick aus", scherzte William laut der britischen Sun.

"Das nächste Mal müssen wir die Kinder mitbringen", fuhr er fort. Und seine Ehefrau! Die konnte ihren Liebsten nicht begleiten, da sie vor zwei Monaten erst den kleinen Louis zur Welt gebracht hatte. "Sie ist sehr traurig, dass ich ohne sie hergekommen bin", erzählte William und verkündete an ihrer Stelle, wie sehr Kate die Zeit in Jordanien geliebt habe. Wusstet ihr, dass Kate einen Teil ihrer Kindheit im Mittleren Osten verbrachte?

Ian Vogler - Pool / Getty Images Prinz William und Kronprinz Hussein von Jordanien

Middleton Family / Clarence House via GettyImages Herzogin Kate, Pippa und Michael Middleton, 1984

Ian Vogler - Pool / Getty Images Prinz William und Kronprinz Hussein von Jordanien am 25. Juni 2018

