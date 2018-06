Seit rund einer Woche hat auch Dieter Bohlen (64) endlich einen Instagram-Account und der ging dank des prominenten Supports von Rapper Kay One (33) und seinen einstigen DSDS-Schützling Pietro Lombardi (26) auch direkt durch die Decke. Schon wenige Stunden nach seiner Registrierung hat der Poptitan knapp 130.000 Follower. Und um die zu bespaßen, bekommt er kompetente Unterstützung – und zwar von seiner Freundin Carina.

Die sozialen Netzwerke sind für Dieter noch absolutes Neuland, aber seine Liebste hilft ihm gern und steht voll und ganz hinter ihm, wie der Musikproduzent im Interview mit dem Magazin Closer verrät: "Sie sagte, ich solle es machen, und fand es gut. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht." Grundsätzlich könne er sich sowieso immer auf seine Lebensgefährtin verlassen. Sie halte sich in der Öffentlichkeit zwar zurück, aber im Hintergrund mache sie unfassbar viel für ihn. "Zum Beispiel mich lieb haben", schwärmte der Modern Talking-Star.

Auf seinem frisch erstellten Instagram-Account teilte Dieter auch schon ein Pärchenbild mit seiner Carina, auf dem das Paar an der Seite von Sänger Robbie Williams (44) in die Kamera strahlt. Solche Couple-Fotos haben echten Seltenheitswert und die Promiflash-Leser sind überzeugt, dass dieses Pic nur eine Ausnahme war. In einer Umfrage glaubten nur 18,2 Prozent der 2.318 Stimmen, dass der Songschreiber seine Freundin jetzt öfter zeigen wird.

Andreas Rentz / Staff Pietro Lombardi mit Kay One

Florian Ebener/Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Chefjuror

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Robbie Williams und Carina Walz

