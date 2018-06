Die Fans sorgen sich um Samantha Justus (28)! Im Januar brachte die einstige Bachelor-Kandidatin ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem postet die TV-Beauty zahlreiche Schnappschüsse mit ihrem Sohnemann Ilja Nael auf ihren Social-Media-Kanälen. Doch zuletzt vermissen die Follower der Blondine eine wichtige Person auf ihren privaten Pics: Ehemann Oleg (30)! Sind die beiden so kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Babys etwa kein Paar mehr?

In den vergangenen Tagen erreichten Samantha zahlreiche Nachrichten ihrer Fans: Da die Social-Media-Queen seit einiger Zeit keine Pärchenfotos mit Oleg postete und zusätzlich kryptische Sprüche auf ihrem Profil veröffentlichte, sorgt sich ihre Community um das Liebesleben der 28-Jährigen. "Wenn es irgendwann mal etwas gibt, was ich euch mitteilen kann, dann werde ich das auch tun. Jetzt im Moment ist es meine Privatsphäre und es gibt dazu auch nichts zu sagen", gibt die Promimama in ihrer Instagram-Story nun ein ziemlich ausweichendes Statement zu den Trennungsgerüchten.

Tatsächlich liegt ein gemeinsames Foto der kleinen Familie schon eine Weile zurück: Am 23. Mai posierte Samantha zum letzten Mal mit ihrem Sohn und ihrem Mann im Netz. Danach teilte sie vor allem Selfies und Urlaubsschnappschüsse von einem Trip mit Freunden.

Instagram / samantha_justus Samantha Justus, bekannt aus "Der Bachelor"

Instagram / samantha_justus Samantha und Oleg Justus

Instagram / samantha_justus Samantha Justus auf Ibiza

