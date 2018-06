Sind sie es oder sind sie es nicht? Seit Wochen wird gemunkelt, dass zwischen den YouTubern Mrs. Bella (25) und Inscope21 (23) ein bisschen mehr als Freundschaft laufen soll. So tauchte Bella nicht nur in Videos von Fitnessfreak Nicolas Lazaridis, wie Inscope21 mit bürgerlichem Namen heißt, auf – sie selbst postete erst kürzlich ein gemeinsames Foto auf ihrem Instagram-Account. Jetzt gibt es neue Gründe zur Annahme, dass die Webstars längst ein Paar sind. Ein Schnappschuss von Vlogger-Kollegin Jodie Calussi (25) zeigte, dass Bella und Nicolas auf Dagi Bees (23) Hochzeit nebeneinandersaßen. Und auch die Tage auf Ibiza scheint Bella laut den Schnappschüssen in ihrer Story gerade nicht alleine zu verbringen.

