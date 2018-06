Was für schöne Neuigkeiten aus der Promi-Welt! Seit über einem Jahr ist Maren Gilzer (58) nun glücklich vergeben und hat mit Unternehmer Harry Kuhlmann offenbar den richtigen Mann fürs Leben gefunden. Schon einige Monate nach dem Liebes-Outing zog das Paar in eine gemeinsame Wohnung – und das Zusammenleben klappt einfach super! Nun wagen die Moderatorin und ihr Schatz den nächsten Schritt: Sie werden heiraten!

Nach der Beziehung mit Exmann Egon F. Freiheit (74) war für Maren eigentlich alles klar: Noch einmal "Ja" sagen, würde sie in diesem Leben nicht. Tja, das hat sich wohl erledigt. "Nie mehr wollte ich heiraten. Und nun bin ich seit letztem Wochenende verlobt und werde im Frühjahr vor den Traualtar treten", verriet die Ex-Dschungelcamperin im Bunte-Interview: "Beim Kuscheln auf der Couch hat er mich gefragt und ich hab geantwortet: Oh ja! Lass es uns tun." Obwohl es noch gar nicht so lange her ist, dass der 58-Jährigen die Frage aller Fragen gestellt worden ist, sind die Hochzeitspläne schon ziemlich ausgereift: "Es wird eine Hippie-Hochzeit auf einem Schloss, am 80sten Geburtstag meiner Mutter."

Ganz zufällig hatten sich die Turteltauben in Berlin kennengelernt. "Das Lustigste dabei ist, unsere Hunde haben uns verkuppelt", erzählte sie kurz nach dem Date. In einer Tapas-Bar hätten ihre Haustiere miteinander gespielt, dann habe eins zum anderen geführt.

WENN Maren Gilzer und Harry Kuhlmann auf dem Produzentenfest 2017

P.Hoffmann/WENN.com Maren Gilzer und Harry Kuhlmann beim Deutschen Hörfilmpreis in Berlin

AEDT/WENN.com Maren Gilzer bei Frank Zanders Weihnachtsessen in Berlin

