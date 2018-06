Kanye West (41) brachte erst kürzlich sein neues Album "Ye" raus. Die Songs dieser Platte sind extrem persönlich und emotional, denn es geht unter anderem um die Ängste und Gedanken des Rappers – und das auch in seinen dunkelsten Zeiten. Durch seine bipolare Störung hat der Musiker oft mit extremen Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Es gab sogar Momente, in denen er über einen Suizid nachgedacht hat.

"Oh ja, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht", erzählte Kanye in einem offenen Interview mit der New York Times. Er habe alle Optionen abgewogen und das Ganze mehrmals durchdacht und gerade diese Gedanken haben ihn davor bewahrt, wie im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärt: "Wenn ich es nicht bis zum Ende durchgespielt hätte, wäre es viel wahrscheinlicher gewesen, dass es tatsächlich passiert."

Seit der Diagnose wird Kanye medikamentös behandelt. Zuerst habe er das Gefühl gehabt, dass die Ärzte ihn vergiften und sein Genie dadurch zerstören würden. Doch mittlerweile habe er sich daran gewöhnt, "auf Medikamenten zu sein."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Kevork Djansezian/Getty Images Kanye West bei den MTV Music Awards 2015

Jackson Lee / Splash News Kanye West in SoHo

Splash News Kanye West am Black Friday in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de