Riesige Party zum ersten Geburtstag bereits in Planung! Am 1. Februar hat Kylie Jenner (20) ihr Töchterchen Stormi zur Welt gebracht und das wird natürlich rund um die Uhr verwöhnt. Für ihren süßen Wonneproppen scheint der Unternehmerin das Beste gerade gut genug zu sein. Da bildet B-Day Nummer eins natürlich keine Ausnahme: Kylie plant schon jetzt eine fette Luxusparty – dabei ist Stormi erst knapp fünf Monate alt!

"Ich denke schon über ihren ersten Geburtstag nach und es wird episch", verkündete die 20-Jährige ihren Snapchat-Followern. Dass ihr kleiner Schatz bald ein halbes Jahr alt sein wird, scheint die junge Mutter schon ziemlich zu stressen: "Das bedeutet, dass wir schon bei der Hälfte des ersten Jahres sind... also fast." Für sie höchste Zeit, schon mal mit der Planung für die Baby-Sause anzufangen. Kein Wunder! Immerhin ist der Kardashian-Jenner-Clan für extravagante Partys bekannt – und das sogar bei den Kindergeburtstagen!

Selbst das Motto für Stormis Wiegenfest hat sich der Keeping up with the Kardashians-Star bereits überlegt: Es sollte sich alles um Einhörner drehen. Mit einer coolen Einhorn-Party sind ihre Nichten Penelope (5) und North (5) Kylie allerdings schon Anfang Juni zuvorgekommen.

Neilson Barnard/Getty Images; Snapchat / Kylie Jenner Kylie Jenner und Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Baby-Girl Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Tochter Stormi Webster

Instagram / kimkardashian North West und Penelope Disick bei ihrer Einhorn-Geburtstagsparty



