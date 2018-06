Gary Oldman (60) trauert: Seine geliebte Mama Kathleen ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Kurz vor ihrem Tod durfte die Rentnerin noch voller Stolz ihrem Jungen zu seinem ersten Oscar als bester Hauptdarsteller gratulieren. Mutter und Sohn hatten stets eine enge und liebevolle Beziehung zueinander. Umso mehr schmerzt Gary wohl der Verlust. Auf seinem Social-Media-Profil widmete der "Darkest Hour"-Darsteller seiner Mami rührende Abschiedsworte!

"Kay war eine Frau mit großem Talent und viel Frohsinn, die ihren Lieben mit ihrem Witz und ihrer Schlagfertigkeit immer ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Für ihre Familie und Freunde war sie eine Quelle der Wärme, Inspiration, Belustigung, Unterstützung und sie wird sehr vermisst werden", schrieb Gary auf Instagram und fuhr fort: "Kay hat so viele von uns berührt, also wird sie in unseren Gedanken und in unserem Herzen weiterleben."

Der Schauspieler wird sich in den kommenden Tagen wohl eine berufliche Auszeit nehmen, um den Abschied von seiner geliebten Mama zu verarbeiten. In seinem Social-Media-Post betonte er: "Die Familie bittet um Privatsphäre in der Trauerzeit."

KAT / Splash News Gary Oldman und Mutter Kathleen

Instagram / giseleschmidtofficial Kathleen Goldman, Mutter von Gary Oldman

KAT / Splash News Gary Oldman mit seiner Mutter Kathleen



