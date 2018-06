Mit dieser Aktion hat es sich Khloe Kardashian (34) wohl mit einigen ihrer Fans verscherzt! Obwohl die Reality-TV-Beauty am Mittwoch mit ihrer berühmten Familie ihren 34. Geburtstag feierte, fanden ihre Follower nicht nur positive Worte über die Jeansdesignerin. In einem Social-Media-Clip war nämlich deutlich zu erkennen, dass die frischgebackene Mama ihrer Tochter True bereits Ohrlöcher stechen ließ: Und das mit gerade einmal zwei Monaten!

Ihren Geburtstagsmorgen verbrachte Khloe ganz gemütlich mit einer ausgedehnten Kuschelsession mit ihrem Töchterchen. "Hier ist meine kleine Lady. Schaut sie euch an", präsentierte sie in ihrer Instagram-Story die frisch gestochenen Ohrlöcher ihrer Tochter. Doch ihre Community ist beim Anblick der funkelnden Klunker alles andere als begeistert: "Ich finde es wirklich schockierend, dass du einem Baby die Ohren piercen lässt", "Das ist barbarisch" oder "Natürlich hat sie ihr die Ohren stechen lassen. In dieser Familie geht es wirklich nur ums Äußere", lauten nur einige entrüstete Twitter-Kommentare.

Schon vor einigen Wochen musste Khloe heftige Kritik ihrer Fangemeinde über sich ergehen lassen. Ihre Supporter konnten einfach nicht verstehen, dass die Social-Media-Ikone zu ihrem untreuen Partner Tristan Thompson (27) zurückgekehrt war. Doch diesen Netz-Hate schmetterte die 34-Jährige damals kategorisch ab: "Ihr habt doch alle keine Ahnung, was in unserem Haus abgeht. Ich bin stolz auf meine Stärke", verteidigte sie ihre Entscheidung.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Khloe Kardashian mit ihren Töchtern True und Chicago

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloe Kardashian

