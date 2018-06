Hailey Baldwin (21) bändelt aus einem bestimmten Grund wieder mit Justin Bieber (24) an! Das On-Off-Pärchen wurde in letzter Zeit häufig supervertraut in der Öffentlichkeit gesichtet. Egal ob Händchenhalten oder Knutschen – der "Baby"-Interpret und die Beauty verstecken nichts mehr. Auch wenn die Tochter von Stephen Baldwin (52) sicherlich glücklich ist über ihre Reunion, soll sie damit auch noch ein anderes Ziel verfolgen: Hailey will Justins Ex Selena Gomez (25) mit dem öffentlichen Gefummel eifersüchtig machen!

Wie ein Insider dem Boulevardmagazin Hollywoodlife verriet, habe das Model ihr Geturtel mit dem Hottie absichtlich publik gemacht: "Hailey liebt die ganze Aufmerksamkeit, die sie und Justin bekommen, und weiß, dass Selena sie beobachtet. Das macht es umso besser." So wolle die 22-Jährige den Spieß umdrehen: "Als Justin mit Sel zusammen war, war Hailey furchtbar eifersüchtig und neidisch auf ihre tiefe Verbundenheit." Das sei damals ziemlich hart für sie gewesen und sie wisse, dass es der früheren Freundin des Biebs jetzt genau so geht.

Ihr Plan scheint auch aufzugehen: Selena hat die Romanze ihres Ex dank der Schlagzeilen natürlich mitbekommen – das soll sie sehr hart getroffen haben. Glaubt ihr auch, dass Hailey die Sängerin eifersüchtig machen will? Stimmt ab!

247PAPS.TV / Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Soho

Frazer Harrison/Getty Images Hailey Baldwin bei den Billboard Music Awards, 2018

Splash News Selena Gomez in Los Angeles, April 2018

