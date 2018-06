Sie ist die glücklichste Frau auf der Welt! Vor einer Woche sorgten Rocco Stark (32) und seine bisherige On-Off-Freundin Nathalie für die Liebesüberraschung: Sie gaben sich still und heimlich das Jawort. Seitdem teilen die Verliebten regelmäßig wunderschöne Hochzeitschnappschüsse mit ihren Fans und geben Einblicke in ihren Alltag als Ehepaar. Jetzt sorgte Nathalie für einen megaromantischen Moment: Sie machte Rocco eine Liebeserklärung im XXL-Format!

Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account teilte die Brünette ein Foto von der Trauung, auf dem sie ihren Liebsten mit Tränen in den Augen umarmt. "Ich werde mit dir für immer zusammen sein, weil ich das entschieden habe. Ich werde jeden Morgen und jeden Abend verrückt nach dir sein", begann sie ihre Zeilen. Ihr Herz fühle sich sicher bei Rocco und sie werde nie vergessen, wie er riecht oder wie er sie ansieht. "Du hast mir gezeigt was es bedeutet zu lieben und geliebt zu werden", schrieb die gerührte Beauty weiter.

"Deine Liebe lässt mich leben. Du wirst für immer in meinen Herzen sein. Du wirst mein Zuhause sein. Ich werde für dich ausdauernd sein, auch wenn es schwierig wird", versprach Nathalie ihrem Traummann – mit dem sie immerhin eine große Krise schon gemeistert hat. Was sagt ihr zu dem XXL-Liebespost? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / roccostark Rocco Stark und Nathalie

