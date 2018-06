Seit einigen Tagen herrscht Mega-Zoff zwischen Inci Elena Sencer (25) und Viola Kraus (27). Nach der Trennung von Ex-Bachelor-Traumpaar Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn (27) soll Viola den 31-Jährigen spaßeshalber angegraben haben. Cleas beste Freundin Inci fand das überhaupt nicht witzig. In den sozialen Netzwerken ging der Zickenkrieg zwischen den beiden dann richtig los. Die Spitze erreichte der Zoff, als Viola Incis bis dato nicht öffentliche Schwangerschaft ausplauderte. Daraufhin machte die 25-Jährige ihrem Ärger im Netz Luft. Nun deckte Viola ihre Sicht der Dinge auf und wehrte sich gegen den Hate.

"Incies erste Reaktion auf meinen 'Spass' war beleidigend!", stellte die 27-jährige Münchnerin in einem aktuellen Instagram-Post klar. Inci habe sich darüber lustig gemacht, wie oft Viola schon einen Korb bekommen habe und wie billig sie sich hergebe. "Als dazu keine Reaktion von mir kam, hat sie direkt weitergefeuert – in einer öffentlichen Story", beklagte sich Viola. Zudem verstehe sie nicht, wieso die Schwangerschaft ein solches Geheimnis gewesen sein soll. Immerhin habe sie selbst keinen Kontakt zu Inci und sei trotzdem darüber informiert gewesen. In ihren Augen hätte die 25-Jährige sie einfach bitten können, den Post über das Schwangerschafts-Outing zu löschen. Stattdessen habe Cleas BFF ihre Community bewusst gegen Viola aufgehetzt.

Inzwischen haben sich auch noch einige andere Ex-"Der Bachelor"-Kandidaten zum Streit der beiden geäußert. Die sind allerdings fast alle auf Incis Seite. Sowohl die diesjährige Teilnehmerin Janine Christin Wallat als auch Ex-Rosenkavalier Leonard Freier (33) finden, dass Violas Anmache ziemlich daneben war. Einzig und allein Kattia Vides (30) kann sich in die Lage beider Mädels hineinversetzen.

RTL Clea-Lacy Juhn und Inci Elena Sencer bei "Der Bachelor" 2017

Miss Germany Viola Kraus, Miss Süddeutschland 2017

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, ehemalige Kandidatin von "Der Bachelor"

