Wird Klaudia Giez (21) dieses Jahr etwa nicht ihr großes Debüt auf der Fashion Week feiern? Während ihrer Teilname an Germany's next Topmodel hatte die Jury um Heidi Klum (45) kaum etwas an den Catwalk-Qualitäten des Rotschopfes auszusetzen. Trotz des ganzen Lobs in der Castingshow möchte die 21-Jährige ihr Glück aber nicht unbedingt auf der Modewoche versuchen: "Ich sehe mich jetzt nicht – wie ich immer sage – als typisches, klassisches Model. Ich sehe mich jetzt nicht auf dem Laufsteg bei der Fashion Week. Ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen, das ist einfach auch irgendwie nicht meins!", erklärte sie am Rande des NYX Face Award im Promiflash-Interview.

AEDT/ Wenn.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de