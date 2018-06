Der große Tag rückt immer näher! Nur einen Tag nach ihrem Geburtstag am 30. November überraschte Schauspielerin Kaley Cuoco (32) im vergangenen Jahr mit romantischen Nachrichten: Ihr Schatz Karl Cook hatte ihr einen Antrag gemacht, den der The Big Bang Theory-Star sofort annahm. Nach Kaleys Junggesellinnenabschied am vergangenen Samstag folgt jetzt das nächste Highlight: Heiraten Kaley und Karl noch an diesem Wochenende?

Gleich mehrere unterschiedliche Quellen bestätigten gegenüber dem Magazin US Weekly diesen Termin. So sollen sich der Profi-Reiter und die Schauspielerin in Southern California das Jawort geben wollen. Wo und wann genau ihre Trauung über die Bühne geht, ist hingegen nicht bekannt. Eine offizielle Stellungnahme gibt es von dem verlobten Pärchen bislang nicht. Auf Kaleys Instagram-Account wurde es in den letzten Tagen allerdings auffällig ruhig, was ein Hinweis auf die unmittelbar bevorstehende Hochzeit sein könnte.

Kaley und Karl fiebern ihrer Eheschließung schon länger entgegen. Zuletzt schwärmte die 32-Jährige in einem Interview mit dem Magazin People, dass sie und ihr Verlobter die Trauung gar nicht mehr abwarten können. Karl sei der perfekte Partner, da er die gleichen Ansichten teile und die gleichen Moralvorstellungen habe wie sie, so Kaley.

FayesVision/WENN.com Kaley Cuoco beim PaleyFest 2018

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Karl Cook und Kaley Cuoco bei einer Benefizveranstaltung in Los Angeles

Instagram / normancook Karl Cook und Kaley Cuoco

