Warum so ruhig, Johannes Haller? Seit Tagen kein Lebenszeichen auf Instagram – das klärt der Bachelor in Paradise-Kandidat nun endlich via Instagram-Story auf: Sein Account wurde gehackt! Dem Täter macht er gleich eine Ansage, die sich gewaschen hat: "Und du böser Hacker, der aus Bayern stammt: Schäme dich, du bist ein ganz fieser Kerl. Lass mich bitte jetzt in Ruhe."

