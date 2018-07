Am 7. Juni besiegelten Leonard Freier (33) und seine Caona ihr Jawort mit Eheringen – obwohl der ehemalige Bachelor aus Gewohnheit darauf hatte verzichten wollen. Inzwischen trägt das Model den Trauschmuck voller Stolz, doch vor Kurzem wäre ihm beinahe ein Unglück passiert. "Gestern waren wir zum Dinner abends mit Freunden und ich war auf der Toilette und habe mir danach die Hände gewaschen und habe ihn natürlich abgelegt. Dann sitze ich wieder am Tisch und denke so: 'Oh mein Gott, wo ist denn mein Ring!? Meine Frau bringt mich um'", schilderte Leonard den Schockmoment im Promiflash-Interview beim NYX Face Award. Das Model konnte den Klunker wiederfinden.

Matthias Nareyek/ Getty Images for Sportalm; Privat/Varenia Griebel Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de