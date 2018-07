Sie spielt die gutmütige Ehefrau und Freundin in der Schillerallee – aber wie tickt Astrid Leberti (41) privat? Seit über einem Jahr verkörpert sie die Unter uns-Rolle Andrea Huber, in der sie die Fans regelmäßig zur Weißglut bringt. Ihre Serienfigur lässt sich von Ehemann und Serien-Macho Benedikt (Jens Hajek) nämlich immer wieder unterbuttern, stellt ihre Bedürfnisse stets hinter die ihrer Familie und Freunde. Für Astrid geht das gar nicht – die Schauspielerin lässt sich im wahren Leben so schnell nichts gefallen. Ein paar Gemeinsamkeiten mit ihrer Rolle gibt es aber doch, wie sie Promiflash nun verriet.

Genau wie ihr "Unter uns"-Charakter ist auch die 41-Jährige privat ein richtiger Familienmensch. "Andrea ist sehr harmoniebedürftig und ich mag das auch, wenn so eine gewisse Grundharmonie um mich herum herrscht", gab Astrid nun im Promiflash-Interview preis. Auch in Sachen soziales Engagement ist sie ihrer Rolle ziemlich ähnlich: Genau wie Andrea macht sich auch Astrid leidenschaftlich für andere Menschen stark: "Ich war eine Zeit lang in der Flüchtlingshilfe sehr aktiv und habe einen Flüchtlingshilfe-Verein gegründet. Ich habe große Lust Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie mir selbst", erklärte sie weiter.

Abgesehen davon hätten die beiden Frauen aber nicht viele Gemeinsamkeiten. "Ich würde mich nicht als Emanze bezeichnen, aber ich bin eine große Frauenliebhaberin", betonte Astrid. Ihre Rolle Andrea lebe als unterdrückte Ehefrau ein Leben, wie es vor vielen Jahren typisch war – sie hingegen lässt sich privat gar nichts vorschreiben und nimmt die Dinge gerne selbst in die Hand.

MG RTL D / Stefan Behrens Aaron Koszuta und Astrid Leberti als Valentin und Andrea Huber bei "Unter uns"

Anzeige

Instagram / astrid_leberti Kai Noll, Astrid Leberti und Jens Hajek am Set von "Unter uns"

Anzeige

Instagram / astrid_leberti Astrid Leberti mit ihrer Hündin Penka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de