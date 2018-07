Paris Hilton (37) und Pamela Anderson (51) eint nicht nur ihre Liebe zur blonden Haarfarbe, sondern auch ihre Vorliebe für Partys. Schon des Öfteren sah man den Ex-Baywatch-Star und die Reality-Darstellerin zusammen bei Events oder auf dem Red Carpet. Auch beim Filmfestival in Cannes legten die beiden bereits einen gemeinsamen Auftritt hin. Dass sich die Kultblondinen ziemlich gut verstehen, machen sie nicht zuletzt auch in den sozialen Netzwerken immer wieder deutlich, wo sie sich eifrig verlinken. Via Social Media gratulierte Paris ihrer BFF nun auch zum 51. Geburtstag!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Paris eine gemeinsame Aufnahme aus vergangenen Tagen. Der Schnappschuss zeigt Pam mit einer schwarzen Sonnenbrille neben ihrer Freundin Paris, die betörend in die Kamera lächelt. "Alles Gute zum Geburtstag! So viele Erinnerungen über die Jahre", schrieb das It-Girl zu dem Foto. "Du bist so schön, süß, unterhaltsam und strotzt vor Leben." Mit diesen niedlichen Glückwünschen traf der ehemalige Reality-TV-Star auch bei Pams 9,1 Millionen Followern mitten ins Herz – und die schlossen sich den Gratulationen gleich an: "Die zwei größten Ikonen aller Zeiten", schrieb nur einer ihrer treuen Fans.

Die Superstars verbindet jedoch nicht nur eine innige Freundschaft – Pam und Paris sind momentan auch beide Hals über Kopf verliebt! Während die Schauspielerin seit einem Jahr mit dem 18 Jahre jüngeren WM-Spieler Adil Rami glücklich liiert ist, gab Paris Anfang des Jahres sogar ihre Verlobung mit ihrem Schatz Chris Zylka (33) bekannt. Ob ihre BFF Pamela auch zu ihrer Hochzeit erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt. Neben Nicole Richie (36) sollen aber auf alle Fälle Kim Kardashian (37) und Britney Spears (36) zur pompösen Trauung der Hotelerbin eingeladen sein.

Paul Zimmerman/Getty Images; Andreas Rentz/Getty Images Paris Hilton und Pamela Anderson

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Nicole Richie und Paris Hilton 2004

Anzeige

Patrick Riviere/Getty Images Pamela Anderson in Bondi Beach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de