Kussabstinenz beim TV-Traumpaar Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco! Am thailändischen Traumstrand des RTL-Flirtformats Bachelor in Paradise kuschelten und kraulten die beiden liebeswütigen Kuppel-Kandidaten einander zwar, was das Zeug hält – beim Knutschen haben die Fans sie jedoch nie erwischt. Promiflash traf den 35-jährigen Italiener bei der Premiere der "Horror Hour" im Berlin Dungeon und hakte nach. “Wir haben uns vor der Kamera nicht geküsst, weil sie ihre Prinzipien hat und ich habe sie respektiert. Und ich fand es auch schön, wenn man das außerhalb der ganzen Show macht”, verriet der Charmeur.

