Dass am großen Freudentag nicht immer alles wie am Schnürchen läuft, beweisen jetzt Liz Kaeber (25) und Nick Maerker. Am 29. Juni schworen sich die einstige Rosendame von Bachelor Oliver Sanne (31) und ihre Jugendliebe die ewige Treue. Wie im Märchen feierten sie die perfekte Traumhochzeit – zumindest scheinbar. Promiflash traf die frischgebackene Ehefrau bei der Hello Body-Launch Party in Berlin und dort verriet sie, dass ihnen ein kleines Missgeschick passierte. "Wir haben um 18:00 Uhr die Hochzeitstorte gegessen, die eigentlich zum Kaffee geplant war. Man hat es gar nicht für voll genommen, dass es jetzt doch schon so spät war, aber das war nicht schlimm", plauderte die 25-Jährige aus.

