Die Vorfreude steigt ins Unermessliche – die Rede ist von Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25), die in wenigen Wochen bereits zu dritt sind. Das YouTuber-Paar erwartet sein erstes Kind und verriet während der Schwangerschaft immer mehr Details zum neuen Familienmitglied. So ist unter anderem seit Kurzem sogar das Geschlecht des Babys bekannt: Es wird ein Junge! Wie sehr sich die Turteltauben bereits auf ihren Sohnemann freuen, hielt Bibi jetzt in einem Post fest.

"Heute in genau drei Monaten ist der errechnete Geburtstermin und ich kann es jetzt schon kaum noch abwarten, ihn endlich kennenzulernen", kommentierte die Schwangere einen Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Pic sieht man deutlich, wie ihre Babykugel in den letzten Wochen gewachsen ist. Außerdem fällt auf, wie durchtrainiert die 25-Jährige trotz Schwangerschaft ist. Sie selbst sieht das in der 27. Schwangerschaftswoche mittlerweile wohl anders, denn in ihrer Story schrieb sie zu einem weiteren Foto: "Wie monströs mein Bauch aussieht."

Als Bibi ihre Schwangerschaft im sechsten Monat öffentlich gemacht hatte, fehlte von einem Babybauch noch jede Spur. Der Webstar erklärte das damals so: "Wenn ich irgendwo wirklich Muskeln an meinem Körper hatte, dann war das einfach mein Bauch. Und dadurch, dass meine Bauchdecke einfach so hart war, ist erst – hat meine Frauenärztin mir erklärt – alles nach innen gewachsen." Aber warum sprach sie hier von "hatte"? Der aktuelle Schnappschuss ist ja wohl der Beweis, dass Bibi immer noch top in Form ist.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke im siebten Monat schwanger

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

