Er suchte im TV die ganz große Liebe und war so schnell wieder weg vom Fenster! Einen Glücksgriff landete der Ex-Bachelorette-Boy Niklas Schröder (29) im Kuppelformat Bachelor in Paradise nicht gerade – bereits in seiner ersten Nacht der Rosen musste der flirtwütige 29-Jährige dem thailändischen Traumstrand auch schon wieder den Rücken kehren. Seinen schnellen Exit bedauerte er sehr. “Du kommst da halt mit so einem Druck rein, weil du weißt, am nächsten Tag ist die Nacht der Rosen, du musst abliefern! Aber ich bin nicht so ein Typ, der dann die ganzen Frauen angeht”, verriet er im Interview mit Promiflash.

