Geht ihre Liebe bald unter die Haut? In der Kuppelshow Bachelor in Paradise kommen sich Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Mata näher, werden danach sogar ein Paar. Nun traten die zwei erstmals gemeinsam auf der Berlin Fashion Week auf. Und nicht nur das: Pam ließ sich sogar spontan ein Tattoo in der HashMag Blogger Lounge stechen – und inspirierte damit ihren Freund, wie der in seiner Insta-Story zeigte. Tragen die beiden also schon bald ein Paar-Tattoo?

