Es wird wohl ein Oktober-Baby: Die YouTuberin Bibi Heinicke (25) verriet im vergangenen Mai ganz stolz, dass sie und ihr Liebster Julian Claßen (25) ein Kind erwarten. Beim Verkündungs-Clip der Kölnerin schien die Geburt noch in weiter Ferne – jetzt, nur eineinhalb Monate später, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Auf Instagram läutete die werdende Mama am Mittwoch das letzte Drittel ihrer Schwangerschaft ein und präsentierte gleichzeitig ihre deutlich gewachsene, aber noch immer gut trainierte Körpermitte: "Heute in genau drei Monaten ist der errechnete Geburtstermin und ich kann es jetzt schon kaum noch abwarten, ihn endlich kennenzulernen!"

