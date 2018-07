Ob dieser Ausflug Selena Gomez (25) wohl bei ihrem Trennungsschmerz hilft? Erst Anfang des Jahres schockierte die schöne Sängerin ihre Fans total mit dem Liebes-Aus von ihrem On-Off-Schatz Justin Bieber (24). Nur wenige Monate später war der Blondschopf jedoch kuschelig mit seiner Ex Hailey Baldwin (21) gesichtet worden – ein harter Schlag für Sel. Anlässlich des 4. Julis lenkte die Musikerin sich jetzt aber ab: Sie genoss den Unabhängigkeitstag mit Freunden im Disneyland und postete lässige Schnappschüsse mit ihrem einstigen Serien-Bruder!

Cool, cooler, Selena – dass sie auch ganz ohne den Biebs an ihrer Seite glücklich sein kann, bewies die Brünette jetzt auf ihren neuesten Instagram-Fotos. In einer roten XL-Jeansjacke und einer großen Sonnenbrille sitzt die "Wolves"-Interpretin entspannt auf einer Treppe und futtert aus einer Popcorntüte. An ihrer Seite: David Henrie (28), Sels ehemaliger "Die Zauberer vom Waverly Place"-Bro. Zu den Bildern schrieb die 25-Jährige happy: "Ich hoffe jeder von euch hatte einen schönen 4. Juli. Ich habe ihn mit meinen liebsten Menschen verbracht!" Weitere Aufnahmen zeigen die Schauspielerin mit einer Freundin durch den Freizeitpark laufen – so entspannt sah man sie zuletzt nur selten!

Dass sich Selena langsam aber sicher komplett von ihrer Vergangenheit mit Justin abwenden will, deuten auch ihre erst kürzlich publik gewordenen Umzugspläne an: So soll die gebürtige Texanerin ihre Wahlheimat Los Angeles verlassen und zu ihren Wurzeln zurückkehren wollen.

247PAPS.TV / Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Soho

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit Freunden im Disneyland

Anzeige

Tommaso Boddi / Getty Images for WE Selena Gomez bei einem Event in Inglewood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de