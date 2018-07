Mein rechter, rechter Platz ist frei! Nachdem Thomas Hayo Mitte Juni plötzlich seinen Rückzug aus der Germany's next Topmodel-Jury verkündete, dürfte Chefjurorin Heidi Klum (45) nun nach einem würdigen Nachfolger für den charmanten Creative Director suchen. So wurde bereits spekuliert, ob der Platz nicht mit einem bekannten Gesicht wie dem von Publikumsliebling Wolfgang Joop (73) besetzt werden würde oder auch dem von Rolf Scheider (62). Rolfe könnte sich ein Show-Comeback durchaus vorstellen – allerdings nur unter einer Bedingung!

"Ich würde erst wieder mitmachen, wenn es menschlicher und weniger oberflächlich wäre", meinte der Casting Director im OK!-Interview. Außerdem verriet er, was der Show seiner Meinung nach noch fehle: "Ich glaube, dass in die Sendung Menschlichkeit, Wahrhaftigkeit und Passion rein muss." Dem Juror von 2008 und 2009 ist aber auch klar, dass vorrangig die Quoten zählen. Streitereien und Tränen seien für das TV-Publikum deutlich interessanter als ein harmonisches Miteinander.

Beruflich lief es nach seinen zwei Staffeln als GNTM-Jurymitglied vor zehn Jahren weiter gut. Er blieb dem Model-Business treu und gründete 2010 die Agentur 1A-Management in Berlin. Auch im Fernsehen war der 62-Jährige weiterhin zu sehen. 2013 war er unter anderem neben Model Carmen Kreuzer als Gast-Juror bei "Austria's next Topmodel" tätig. Vor drei Jahren ging Rolf dann auf Sternensuche bei der 9. Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Hier holte er den vierten Platz.

Matthias Nareyek/Getty Images for IMG Rolf Scheider bei der Mercedes Benz Fashion Week 2017

Matthias Nareyek/Getty Images Rolf Scheider beim Rankin Live Event im Berliner KaDeWe

RTL / Stefan Menne Rolf Scheider

