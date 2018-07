Hängt bei Jamie Foxx (50) und Katie Holmes (39) etwa doch der Haussegen schief? Die beiden Schauspieler sind schon seit fünf Jahren ein Paar. In den vergangenen Tagen machen die Hollywoodstars allerdings mit Krisengerüchten von sich Reden. Die geplante Hochzeit soll zwar abgesagt worden sein – von einer Trennung wollen die beiden aber zumindest offiziell nichts wissen. Nun sieht es aber ganz danach aus, als wäre an den Gerüchten vielleicht doch etwas dran: Jamie verbrachte einen Feiertag jetzt lieber mit seiner Ex als mit Katie!

Am 4. Juli feiern die US-Amerikaner den Unabhängigkeitstag. Auch in Hollywood ist das natürlich ein Grund zum Feiern. Wie das Onlineportal Just Jared berichtet, verbrachte Jamie diesen Tag am Strand in Malibu – und zwar mit seiner Exfreundin Kristin Grannis, der gemeinsamen Tochter Annalise und Kristins restlicher Familie. Von Katie und ihrer Tochter Suri (12) war jedoch keine Spur. Wie die Ex von Tom Cruise (56) und ihr Töchterchen die amerikanische Unabhängigkeit gefeiert haben, ist nicht klar.

Jamie und Katie waren bisher eigentlich immer sehr zurückhaltend, wenn es um ihre Beziehung geht. Erst nachdem die ersten Trennungsgerüchte aufkamen, äußerte die 39-Jährige sich zum ersten Mal zu ihrer Romanze.

