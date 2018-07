Will Smith (49) weiß, was er an seiner Frau Jada (46) hat! Vor über 20 Jahren gaben sich die beiden Hollywood-Stars das Jawort. Mittlerweile verbinden die Schauspieler nicht nur ihre innigen Gefühle füreinander, sondern auch ihre beiden Kids Willow (17) und Jaden (19). Obwohl in den vergangenen Jahren immer wieder Trennungsgerüchte laut wurden, schwärmt das Paar in der Öffentlichkeit regelmäßig voneinander. Auch in einem aktuellen Interview findet Will nur lobende Worte für seine Partnerin: Für ihn ist sie viel mehr als nur seine Ehefrau!

Nach zwei Jahrzehnten Ehe kann sich Will ein Leben ohne Jada überhaupt nicht vorstellen. "Wir sagen auch gar nicht mehr, dass wir verheiratet sind. Wir betrachten uns viel mehr als Lebenspartner. Wir haben realisiert, dass wir bis zum Ende unseres Lebens zusammen sein werden. Nichts könnte diese Beziehung erschüttern. Egal, was sie tut, ich würde sie niemals verlassen", beschreibt er seine tiefe Zuneigung für seine Frau im Podcast Tidal's Rap Radar. Der Filmstar ist unglaublich dankbar dafür, dass seine Liebste ihm dieses Gefühl der Sicherheit gibt.

Auch Jada verriet in einem Interview vor Kurzem, dass sie in all den Jahren niemals an ihrer Beziehung zu Will zweifelte. "Das Ding bei mir und ihm ist: Wir sind Familie. Das wird sich niemals ändern. Niemals. Am Ende des Tages ist er ein Mann, auf den ich mich den Rest meines Lebens verlassen kann", schwärmte sie im Gespräch mit dem US-Radiosender Sirius XM von ihrem Gatten.

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith

Randy Shropshire/Getty Images for Environmental Media Association Jada Pinkett-Smith und Will Smith mit ihren Kindern Jaden und Willow

Valerie Macon/AFP/Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Schauspieler

