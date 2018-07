Keeping up with the Kardashians ohne Kourtney (39)? Die Realityshow rund um den Kardashian-Jenner-Clan flimmert bereits seit fast elf Jahren ziemlich erfolgreich über die Bildschirme. Im Zentrum stehen dabei vor allem die fünf Schwestern Kourtney, Kim (37), Khloe (34), Kendall (22) und Kylie (20), die sich eigentlich immer blendend verstehen. In der kommenden Staffel wird es aber einen heftigen Streit geben – und der könnte alles verändern! Jetzt sieht es nämlich so aus, als würde Kourtney die Show verlassen!

In dem neuen Trailer zur 15. Staffel des Erfolgsformats wird der heftige Streit zwischen den Schwestern angedeutet. Besonders die Älteste scheint dabei viel einstecken zu müssen – und bekommt daraufhin einen regelrechten Wutanfall. In einem besonders hitzigen Moment schreit sie "Ich werde mich nicht mehr jeden Tag mit Menschen umgeben, die mich runterziehen" und stürmt aus dem Haus. Vor allem für die sonst so gelassene Kourtney ist so eine Szene ziemlich ungewöhnlich. Ihre Sis Kim ist sich daraufhin sicher: "Sie will keine Kardashian mehr sein." Bedeutet das etwa, dass Kourt jetzt alles hinschmeißt?

Worüber die eigentlich unzertrennlichen Schwestern sich so heftig gestritten haben, ist noch nicht klar. Kim kündigte allerdings bereits an, dass in keiner Staffel zuvor jemals so viel geflucht wurde, wie in dieser. Der Kourtney-Zoff scheint also mehr als nur ein kleiner Zank unter Geschwistern zu sein.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloe Kardashian und Kourtney Kardashian

Jamie McCarthy/Getty Images for Gabrielle's Angel Foundation Kourtney Kardashian beim Angel Ball in New York

Kevork Djansezian/ Getty Images Kim Kardashian West und Kourtney Kardashian bei einer Filmpremiere in Hollywood

