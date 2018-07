Wiz Khalifa (30) sorgt für Rauchschwaden am Laufsteg der Hugo Boss Spring/ Summer 2019-Show! Für die Präsentation des deutschen Luxuslabels reiste der Rapper zur Berlin Fashion Week. In der ersten Reihe des Events machte der Musiker es sich dann gemütlich – und zündete sich vor blitzenden Paparazzi-Kameras einen Joint an! Auch bei seinem anschließenden Mini-Konzert wirkte der "Black and Yellow"-Star noch etwas durch den Wind, wie Promiflash vor Ort sehen konnte.

AEDT/ Wenn.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de