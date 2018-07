Charlie Sheen (52) hatte in den vergangenen Jahren vor allem durch seine HIV-Infektion Schlagzeilen gemacht. Aber auch seine gelegentlichen Wutausbrüche und regelmäßigen Drogeneskapaden hatten dem ehemaligen Two and a half Men-Star immer viel negative Presse garantiert. Mittlerweile ist es allerdings ruhiger um den Schauspieler geworden. Jetzt scheint Sheen sich sogar über seine früheren Skandale lustig zu machen: In einem Musikvideo sieht man ihn im Drogenrausch!

In dem Clip zu “Drug Addicts” – also "Drogensüchtige" – von dem Rapper Lil Pump (17) spielt der 52-Jährige einen Arzt in einer Klinik, der Tabletten austeilt. Die Krankenhaus-Szene entwickelt sich allerdings schnell in eine fette Party, bei der sich Sheen – zusammen mit dem "Gucci Gang"-Interpreten – etliche Tabletten und Alkohol reinzieht. So manch ein Fan wird bei diesem Anblick wohl sofort an einige verstörende Social-Media-Clips des TV-Stars denken, in denen er sich gerne mal total zugedröhnt präsentiert hatte.

Aber auch der Text von "Drug Addicts" erinnert stark an Sheens früheren Lebensstil. "Ich nehme viele Drogen und denke nicht darüber nach. Ich mache das jeden Tag und die ganze Nacht", heißt es zum Beispiel in den Lyrics.

Jamie McCarthy / Getty Charlie Sheen bei einer Party der Elton John AIDS Foundation

Anzeige

Splash News Charlie Sheen am Flughafen JFK

Anzeige

WENN Charlie Sheen bei der Veranstaltung "An Audience with Charlie Sheen"

Anzeige

Was sagt ihr zu Sheens Auftritt in dem Musikvideo? Ist doch lustig! Irgendwie geschmacklos! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de