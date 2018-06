Freut sich Philipp Stehler (30) hier etwa ganz besonders über die Zärtlichkeiten mit seiner Liebsten? Seit dem großen Finale von Bachelor in Paradise sind der einstige Bachelorette-Hottie und Pamela Gil Marta ein Paar. Während der ehemalige Polizist zuletzt auf Ibiza arbeiten musste, besuchte die Nürnbergerin ihren Schatz auf der Baleareninsel und dokumentierte die romantische Zeit mit Pics im Netz. Ein neues Foto der Turteltauben sorgt bei ihren Fans nun aber für Gelächter – denn Philipps Hose wirkt verdächtig ausgebeult!

Ob Pam diesen Post wohl im Nachhinein ein wenig bereut? Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Studentin einen Schnappschuss, der sie mit ihrem Muskelmann am Strand zeigt. Verliebt schmiegt der Blondschopf sich in Badehose an seine Freundin – und das gefällt ihm offensichtlich sehr. Dessen sind sich die Fans der beiden sicher: "Der Philipp freut sich wohl besonders, wie man sieht!", "Fällt keinem die Beule in seiner Hose auf?" und "Die Beule in Philipps Hose sieht ein bisschen lustig aus!", amüsieren sie sich in den Kommentaren.

Ob wirklich Pams heißer Body oder doch ein ungünstiger Luftzug für die Wölbung verantwortlich ist, weiß aber wohl nur der Influencer selbst. Mit der strammen Liebeserklärung wäre der Schauspieler zumindest nicht allein: Denn auch bei den kürzlich veröffentlichten Kuschel-Aufnahmen von Fitnessstar Lisa G. (22) und ihrem Boyfriend wirkte die Naht in seinem Schritt ziemlich strapaziert.

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta und Philipp Stehler auf Ibiza

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler auf Ibiza

Instagram / lisa__official Lisa G. und ihr Freund Durmus Kizilkaya

