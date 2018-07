Wettschulden sind Ehrenschulden – das wissen hoffentlich auch Zlatan Ibrahimovic (36) und David Beckham (43)! Heute treffen im WM-Viertelfinale Schweden und England aufeinander, was Ibrahimovic auf eine lustige Idee brachte: Der schwedische Stürmer schlug seinem einstigen Paris-Saint-Germain-Kollegen einen Deal vor, den David annahm und sogar noch verschärfte: Entweder geht es für die beiden demnächst ins Wembley-Stadion nach London oder aber auf einem gemeinsamen Shopping-Trip zu Ikea!

"Yo David", richtete sich Zlatan via Twitter an den britischen Spitzenspieler und schrieb weiter: "Wenn England gewinnt, lade ich dich zum Essen ein – wo auch immer in der Welt du willst. Aber wenn Schweden gewinnt, kaufst du mir bei Ikea, was ich will, o.k.?" Dieser wiederum scheint fest an einen Sieg seiner Three Lions zu glauben – und erhöhte den Einsatz: "Zlatan, wenn Schweden gewinnt, werde ich persönlich mit dir zu Ikea fahren und dir kaufen, was auch immer du für deine neue Mansion in L.A. brauchst." Doch wenn das UK-Team die Skandinavier schlägt: "…möchte ich, dass du zu einem England-Spiel ins Wembley-Stadion kommst, ein England-Trikot trägst und in der Halbzeit Fisch und Chips isst."

Statt selbst darauf zu antworten, kam Zlatans Verein LA Galaxy ihm zuvor und versiegelte die Abmachung: "Die Bedingungen des Deals stehen". Nach der Begegnung wird dann also feststehen, wer hier wen begleiten muss.

Getty Images / Alex Livesey Zlatan Ibrahimovic und David Beckham im Jahr 2001

Twitter / Ibra_official Ikea-Wette zwischen David Beckham und Zlatan Ibrahimovic

Getty Images / Kenzo Tribouillard Zlatan Ibrahimovic und David Beckham, Ex-Spieler von Paris Saint-Germain

