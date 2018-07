Über diesen Antrag hat sich nicht nur Bibi Heinicke (25) riesig gefreut! Die YouTuberin erwartet derzeit nicht nur ihr erstes Kind, auch ihre Beziehung zu Julian Claßen (25) wird sich demnächst komplett verändern. Vor einigen Tagen hielt der Webstar nämlich um die Hand seiner langjährigen Partnerin an. Vor allem der Vater der zukünftigen Braut fand daraufhin nur lobende Worte für seinen Bald-Schwiegersohn!

In einem YouTube-Video verraten die Turteltauben, wie ihre Eltern auf die Verlobungsnews reagiert haben. Allen voran Bibis Papa war superstolz darauf, dass Julian nach all der gemeinsamen Zeit endlich den Kniefall wagte. "Ihr Vater meinte: Ja, er hat sich auch echt die beste Frau geangelt", erinnert sich der 25-Jährige an das Gespräch mit seinem zukünftigen Schwiegervater. Nach zehn Jahren Beziehung hatte in der Familie des Social-Media-Paares wohl niemand mehr an eine Heirat geglaubt: "Keiner hätte so damit gerechnet, dass es irgendwie passiert. Bei uns hat man, glaube ich, auch schon ein wenig die Hoffnung aufgegeben", schildert der Blondschopf die Situation mit einem Schmunzeln.

Auch wenn sich Julian mit dem Antrag Zeit ließ, bis zur Vermählung möchten die werdenden Eltern nicht so lange warten. "Unser Wunsch wäre es auf jeden Fall, zumindest standesamtlich noch vor der Geburt zu heiraten. So viel Zeit bleibt uns da nicht mehr, deshalb müssen wir mal schauen, wie wir das alles schaffen", erläutert Bibi die aktuellen Pläne. Da die 25-Jährige bereits im siebten Monat schwanger ist, muss bei der Organisation jetzt also alles möglichst schnell gehen.

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTube-Stars

Andreas Rentz/Getty Images Julian Claßen und Bibi Heinicke beim Zurich Film Festival 2015

