Was für tolle Nachrichten kurz vor der Geburt! Für Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) stehen aufregende Monate auf dem Programm. Erst vor Kurzem gibt das Paar bekannt: Sie werden zum ersten Mal Eltern! Der Sohnemann soll in einigen Wochen das Licht der Welt erblicken – doch damit nicht genug! Wie die YouTuberin jetzt via Social Media bekannt gab, hat ihr Liebster ihr die Frage aller Fragen stellt: Bibi und Julian werden heiraten!

"Wir sind verlobt! Oh man, ich kann es immer noch gar nicht glauben, aber Julian hat mir einen Hochzeitsantrag gemacht", kann die werdende Mama ihr Glück auf Instagram kaum fassen. Am Dienstag ging der 25-Jährige vor ihr auf die Knie – natürlich mit einem großen Strauß Rosen im Gepäck! "Ich bin noch von allem so überwältigt und überglücklich... Damit hätte ich einfach niemals gerechnet", schreibt die zukünftige Braut ganz geplättet weiter. Die Fans freuen sich tierisch für die Webstars – das Verlobungs-Pic wird innerhalb weniger Minuten sage und schreibe fast 100.000 Mal geliked.

Nachdem bereits YouTube-Freundin Dagi Bee (23) kürzlich Ja gesagt hat, spekulierten schon einige User, ob es auch bei Bibi bald so weit sein wird. Und tatsächlich hatten sie den richtigen Riecher. Zehn Jahre sind die beiden schon ein Paar, wann die Hochzeitsglocken läuten werden, behielten die Turteltauben aber noch für sich.

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTube-Stars

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke in der 27. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de