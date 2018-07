Ihre Fans sind wegen der Verlobungs-News ganz aus dem Häuschen! Web-Star Bibi Heinicke (25) und ihr Schatz Julian Claßen (25) bekommen in knapp drei Monaten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Der Bald-Papi machte ihr Familienglück nun perfekt: Der Influencer ging vor seiner Freundin auf die Knie und hielt mit einem prachtvollen Klunker um ihre Hand an. Die herzerwärmenden Neuigkeiten teilten die beiden auf ihren sozialen Plattformen – und wurden von einem riesigen Lovestorm übermannt!

Ihr Verkündungsvideo auf YouTube wurde in den ersten vier Stunden schon über eine halbe Million Mal angeklickt. Auch ihr putziges Antrags-Bild auf Instagram knackte in derselben Zeit die 500.000-Like-Marke. Die Follower der Video-Produzenten überschlagen sich dort in den Kommentaren mittlerweile mit liebevollen Botschaften. "Ihr habt den richtigen Augenblick abgepasst. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so" oder "Ich habe es so gehofft, viel Glück für euch", sind nur einige der zahlreichen Glückwünsche.

Viele Supporter sind vom Heiratsantrag aber nicht wirklich überrascht – so auch viele Promiflash-Leser. In einer Umfrage (Stand: 08.07.2018, 16:09 Uhr) gaben 71,0 Prozent der Teilnehmer (801 Stimmen) an, sie hätten schon länger mit einer Verlobung gerechnet. Lediglich 29,0 Prozent (327 Stimmen) hätten vermutet, dass Julian mit seinem Kniefall noch bis nach der Geburt warten würde.

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßens Verlobungs-Post

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTube-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de