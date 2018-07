Evelyn Burdecki schmiedet romantische Zukunftspläne! Bei der RTL-Kuppelshow Bachelor in Paradise lernte die einstige Rosenanwärterin des Flirtformats Der Bachelor ihren Schatz Domenico De Cicco kennen. Spätestens seit dem großen Finale gilt das Duo als das absolute TV-Traumpaar. Promiflash traf die Düsseldorferin beim Thomas Sabo Cocktail im Rahmen der Berliner Fashion Week. Dort sprach sie sogar über Hochzeit und Kinder! "Ich bin so verliebt, dass ich mir denke, Domenico wird mein Letzter. Und es wäre so schön, wenn das alles klappen würde, weil ich gerade mega in love bin", gestand sie.

Collage: RTL; Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de