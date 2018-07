Vor über zehn Monaten wurde Nadine Zucker (33) Mutter eines Sohnes. Seit der Geburt von Tayler-Jerome Zucker hat die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin unfassbare 85 Kilo abgenommen. Durch den Gewichtsverlust hängt ihre Haut allerdings, worunter die 33-Jährige sehr leidet. Zu allem Übel verweigerte die Krankenkasse dann auch noch die Kostenübernahme für eine OP. Glücklicherweise sprang eine Ärztin ein und wird Nadines Body am kommenden Mittwoch kostenlos straffen. Den bevorstehenden Eingriff zelebriert die TV-Bekanntheit nun mit einem neuen Haarstyle!

Auf Facebook zeigte sich Nadine auf einem Selfie erstmalig mit ihrem neuen Look: "Neue Frisur, neues Leben", schrieb die Deutsche Reality-Darstellerin zu ihrem Foto. Denn: Nadine hat sich superlange Zöpfe in Pink und Weiß flechten lassen und wurde von ihren Fans dafür mit Komplimenten überhäuft. "Das passt voll zu dir", kommentierte eine begeisterte Userin das Foto. Und eine andere lobt: "Du bist so eine Hübsche." Auch Nadine scheint sich mit ihren neuen Braids pudelwohl zu fühlen und wirkt auf dem Foto total zufrieden.

Das war nicht immer so. Vor ihrer Body-Transformation wog die Neon-Haarfarben-Liebhaberin 158 Kilo, da sie schon zum Frühstück zehn belegte Brötchen aß. Damals hatte sie noch einen blond gefärbten Schopf – und war total unglücklich in ihrer Haut.

Instagram / nadine.zucker Nadine Zucker

Instagram / nadine.zucker Dr. med. Indra Mertz und Nadine Zucker

Instagram / nadine.zucker Nadine Zucker, TV-Gesicht

