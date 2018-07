Alles cool im Pool! Erst vor Kurzem zeigte Britney Spears (36), wie sie vor der Fortsetzung ihrer "Piece Of Me"-Tournee mit ihrem Liebsten entspannt. Seit knapp eineinhalb Jahren sind die Sängerin und der Fitnesstrainer Sam Asghari ein Paar – immer wieder posieren die beiden turtelnd vor der Kamera. Jetzt haben sie sich für ihre Selfies eine neue Kulisse ausgesucht: Im Schwimmbecken machten sie eine besonders süße Figur zusammen!

"Bist du schon mal so viel geschwommen, dass du dir wie ein Fisch vorgekommen bist?", kommentierte Britney das Zweier-Pic auf Instagram mit einem Augenzwinkern. Darauf blickt ihr Liebster gewohnt cool in die Linse, während die blonde Sängerin verspielt die Zunge herausstreckt. Momentan genießt das Pärchen seine freie Zeit noch in vollen Zügen – denn schon am 12. Juli startet der zweite Teil von Britneys Mega-Tour. "Piece Of Me" ist die mittlerweile neunte Konzertreihe des Stars, die im vergangenen Jahr in Asien begann. Als Nächstes wird die 36-Jährige in Nordamerika auf der Bühne stehen.

Nach zwölf Terminen in den USA geht es weiter nach Europa. Dabei sind die Karten für die Konzerte der Pop-Prinzessin so begehrt, dass es nun zusätzliche Shows in London, Paris, Birmingham und Blackpool geben soll. Am 6. und 13. August ist Brit auch in Deutschland zu sehen, sie tritt in Berlin und Mönchengladbach auf.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige

Kevin Winter / Getty Images Britney Spears bei einer Show in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de