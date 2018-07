US-Star Halsey (23) lässt ihren Gefühlen endlich freien Lauf! So verletzt bekommen ihre Fans die sonst so toughe Sängerin selten zu Gesicht. Doch nach der Trennung von Rapper G-Eazy (29) zeigt sie sich nun von einer ungewohnt emotionalen Seite. Bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Michigan am vergangenen Freitag kann sie ihren Herzschmerz nicht mehr länger verbergen: Auf der Bühne kommen Halsey vor den Augen der Menge die Tränen!

Das Video eines Fans, das sich seither rasend schnell auf YouTube verbreitet, zeigt: Als die Musikerin ihren Song "Sorry" zum Besten geben will, bricht ihre Stimme plötzlich weg. Nur mit Müh und Not kann Halsey einen Weinkrampf unterdrücken! Nachdem sie letzte Woche Dienstag das Ende der Beziehung mit G-Eazy bekannt gegeben hatte, hielt sich die Sängerin, die letztes Jahr zusammen mit dem DJ-Duo The Chainsmokers ihren ersten internationalen Hit ("Closer") landete, hinsichtlich ihrer wahren Gefühle ziemlich bedeckt. Nun wurde sie aber offenbar von ihrer Trauer über die Trennung übermannt.

Die vergangenen Tage waren für die gebürtige Amerikanerin nicht leicht. Sie musste nicht nur das Liebes-Aus mit G-Eazy verkraften, sondern sich auch mit hartnäckigen Untreuegerüchten auseinandersetzen: Der Musikerin wurde eine Affäre mit Rapperkollege Machine Gun Kelly nachgesagt.

Instagram / g_eazy Sängerin Halsey und Rapper G-Eazy

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

Anzeige

Instagram / iamhalsey US-Musikerin Halsey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de