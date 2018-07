Hat Erika Dorodnova (27) noch Interesse an Sebastian Pannek (31)? Die Blondine lernte das Model vor zwei Jahren bei Der Bachelor kennen. Von Anfang an hatten die beiden einen Draht zueinander, sodass es die Singlelady sogar ins Finale der Kuppelshow schaffte. Im Showdown entschied sich der leidenschaftliche Fußballspieler allerdings für Clea-Lacy Juhn (27) – vor einigen Wochen scheiterte die Beziehung des TV-Traumpaares jedoch! Wittert Bastis Zweitplatzierte jetzt vielleicht ihre große Chance?

Erika war nach Sebastians Abfuhr im Bachelor-Finale zutiefst gekränkt: Sie stieß ihn mit den Worten "Lass mich in Ruhe" von sich und flüchtete vor dem 31-Jährigen. Einen erneuten Annäherungsversuch mit ihrem ehemaligen Flirtpartner schließt die Projektmanagerin daher aus: "Also für mich ist die Sache eigentlich schon lange durch. Das ist auch schon zwei Jahre her. Ich denke, wir beide haben uns auch weiterentwickelt. Unsere Wege kreuzen sich einfach nicht mehr. Wir sind zwei unterschiedliche Personen mit zwei unterschiedlichen Leben", erklärt sie im Promiflash-Interview bei der Berliner Fashion Week vor der Show von Marcel Ostertag.

Ihre ehemalige Kuppelshow-Kollegin Viola Kraus (27) sieht das offenbar ein bisschen anders: Sebastians Drittplatzierte bot dem TV-Star kurz nach seinem Liebesaus mit Clea-Lacy ein Rendezvous an. Für diese Aktion hat Erika überhaupt kein Verständnis: "Ich weiß gar nicht, wo das Problem von Viola liegt. Eigentlich ist sie eine tolle Frau. Aber weshalb sie sich jetzt noch einmal den zweiten Korb von Sebastian holen wollte, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen."

Der Bachelor, RTL Erika Dorodnova und Sebastian Pannek im Bachelor-Finale 2017

Anzeige

Instagram / erika_dnova Erika Dorodnova bei der Berliner Fashion Week

Anzeige

Der Bachelor, RTL Viola Kraus, Erika Dorodnova und Clea-Lacy Juhn in der siebten Nacht der Rosen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de