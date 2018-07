Schauspielerin Sophia Thomalla (28) und Musiker Gavin Rossdale (52) machten Anfang des Jahres öffentlich, was für Fans bereits offensichtlich war: Sie sind ein Paar. Immer wieder zeigten die beiden auf Paparazzi-Fotos, wie verliebt sie sind. Vor Kurzem teilte Sophia einen Schnappschuss von ihrem Rocker-Freund während einer gemeinsamen Spritztour – und jetzt bekundet der Brite mit einem heißen Pic im Netz erneut seine Liebe zu Sophia.

Hinter dem Kopf lässig verschränkte Arme, das Gesicht in Nahaufnahme und dazu ein nachdenklicher Blick: So präsentiert sich Gavin auf dem Schwarz-Weiß-Foto, das er nun auf Instagram veröffentlichte. Dazu schrieb er: "Ich denke immer an dich." Damit kann ja wohl nur Sophia gemeint sein! Der Sänger der britischen Band "Bush" scheint ganz vernarrt in die Schauspielerin zu sein, immer wieder teilte er auch in der Vergangenheit Liebesbekundungen an die 28-Jährige mit seinen Followern.

Gavins weiblichen Fans scheint es egal zu sein, wer mit dieser Nachricht tatsächlich gemeint ist. Sie lieben den Rock-Musiker und finden das Foto einfach nur heiß! "Wunderschönes Bild", schrieb beispielsweise eine Userin. Eine andere verlieh ihrer Schwärmerei mit folgender Frage Ausdruck: "Kann man noch heißer sein?" Noch bis zum 2. September können einige von Gavins Anhänger ihr Idol live anschmachten: Denn bis dahin ist "Bush" auf großer "Revolution 3"-Tour durch die USA.

Instagram / sophiathomalla Gavin Rossdale, Partner von Sophia Thomalla

Instagram / gavinrossdale Sophia Thomalla und Gavin Rossdale

Jeff Spicer / Getty Images Gavin Rossdale 2017 in London

