So sieht man sie nur selten! Nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel 2008 legte Gina-Lisa Lohfink (31) einen kompletten Imagewandel hin und veränderten ihr Aussehen enorm: Aus der zierlichen Laufsteg-Anwärterin wurde ein sexy durchgestylter Vamp. Seitdem kennt man Gina-Lisa nur mit auffälligem Augen-Make-up, knalligem Lippenstift und meist knapper, kurvenbetonter Kleidung. Dabei kann sie auch ganz anders: Auf ihren Social-Media-Kanälen bewies die Blondine ihren Followern jetzt, dass sie auch ohne Schminke ganz schön etwas hermacht!

Ungewohnt gewöhnlich zeigte sich die Powerfrau auf ihrem Instagram-Account. Statt mit XXL-Ausschnitt posierte sie im luftigen Blümchentop für ein Selfie. Wo sie dem Betrachter sonst einen betont aufreizenden Blick schenkte, ist nun lediglich ein leicht angedeutetes Duckface zu sehen. Und trotzdem ist Gina-Lisa auf diesem Schnappschuss ein echter Blickfang: Gerade, weil sie in ihrem Gesicht nichts trägt! Dieser natürliche No-Make-up-Look lässt die Follower ein zweites Mal hinschauen.

Die Fans sind von der Natural-Beauty begeistert. In den Kommentaren häufen sich die Komplimente: "Wow, ohne viel Make-up siehst du einfach nur Bombe aus! Mit zwar auch, aber das kannst du dir echt leisten, so raus zu gehen, bin echt geflasht", heißt es da oder: "Das ist die Gina-Lisa, die mir am allerbesten gefällt". Was haltet ihr vom natürlichen Look des TV-Gesichts? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Reality-Sternchen

Becher/WENN.com Gina-Lisa Lohfink in Berlin 2018

Sascha Steinbach/Getty Images Gina-Lisa bei der ersten "Promi Big Brother"-Live Show 2015

