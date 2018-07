Knapp drei Autostunden liegen zwischen Düsseldorf und Frankfurt und damit auch zwischen Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco. Nach ihrer Bachelor in Paradise-Teilnahme führen die beiden eine Fernbeziehung. Eine gemeinsame Wohnung komme nach so kurzer Zeit noch nicht infrage, erklärte Domenico vor Kurzem im Promiflash-Interview. Neben dem Pendeln bleibt das Paar noch auf andere Weise in Kontakt. Beim Event Thomas Sabo Cocktail in Berlin verriet Evelyn gegenüber Promiflash: "Wir telefonieren 20 Stunden am Tag. Ich schlafe auch schon ein am Telefon. Irgendwann gucke ich morgens auf die Uhr und dann ist er schon acht Stunden dran und ist am Schnarchen."

