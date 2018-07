Hier ist alles wieder bestens! Das Love Island-Paar Elena Miras (26) und Mike Heiter wartet immer noch sehnsüchtig auf die Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes. Vor wenigen Wochen machte das Duo noch schwierige Zeiten durch: Ende Mai gingen die TV-Gesichter vorübergehend getrennte Wege, lieferten sich sogar einen kleinen öffentlichen Rosenkrieg. Jetzt scheinen sie verliebter denn je zu sein. Bald-Papa Mike Heiter nimmt sich nun extra eine Auszeit, um bis zur Geburt seiner Tochter bei seiner schwangeren Freundin zu bleiben!

In Elenas Instagram-Story updaten die Turteltauben ihre Follower über die finale Schwangerschaftsphase. Momentan stecken die zwei nämlich noch zusätzlich im Umzugsstress. Innerhalb Zürichs geht es am Samstag in eine größere Wohnung. Fakt ist aber: Die turbulente Zeit bis zur Ankunft des neuen Erdenbürgers verbringen sie ganz sicher zusammen. "Der Mike, der wird jetzt hier bleiben. Oder Schatz?", verkündet Elena bei einer Pärchen-Quality-Time auf dem heimischen Sofa. "Auf jeden Fall! Bis unsere Tochter kommt. Danach bin ich vielleicht geschäftlich ein paar Mal in Deutschland oder in anderen Ländern. Aber ansonsten werde ich erst mal hierbleiben!", verspricht der Muskelprotz daraufhin.

Lange warten müssen Elena und Mike nicht mehr auf ihr kleines Mädchen. Die Brünette befindet sich bereits im letzten Monat der Schwangerschaft. Die Babynews der Kuppelshow-Bekanntheiten kamen damals recht plötzlich nach nur wenigen Wochen Beziehung.

elena_miras/Instagram Elena Miras in der 36. Schwangerschaftswoche, Juli 2018

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihr Freund Mike Heiter, Juni 2018

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter

