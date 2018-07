Freunde, Familie und Stars atmen auf: Die Thailand-Kicker sind gerettet! Seit Ende Juni fiebert die ganze Welt mit einer Jugendmannschaft mit: Zwölf Jungs und ihr Trainer waren bis heute in einer Höhle eingeschlossen – am Dienstag verkündeten die Retter nun die erlösende Botschaft. “Wir sind nicht sicher, ob es ein Wunder ist, Wissenschaft oder was sonst. Alle dreizehn ‘Wild Boar’-Jungs sind nun aus der Höhle befreit”, schrieben die Thai Navy Seals auf ihrer Facebook-Seite. Das Schicksal der Höhlen-Gefangenen bewegte in den vergangenen Tagen auch die Stars: Chrissy Teigen (32), die selbst thailändische Wurzeln hat, betete für das Team. Technik-Unternehmer Elon Musk (47) reiste sogar zum Unglücksort: Der Milliardär besuchte am Montag ein Basislager der Retter und brachte sein Hilfs-U-Boot vorbei, das den Kräften helfen sollte.

Xinhua/Xinhua/ActionPress



