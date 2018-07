Der kleine Sprössling von Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) trägt jetzt auch offiziell den Namen Prinz Louis Arthur Charles. In der historischen St. James Kirche in London versammelte sich am Montag die royale Hautevolee zur Taufe des neuesten Familienmitglieds. Mit Ausnahme der Queen (92) und Prinz Philips (97): Im Einverständnis mit ihrem Enkel und seiner Gattin nahmen die beiden nicht an der Zeremonie teil. Dafür zogen zwei andere Damen die Blicke der Öffentlichkeit auf sich: Neu-Herzogin Meghan (36) in einer olivgrünen Robe von Ralph Lauren (78) und Louis’ Mama Kate in einem Traumkleid in Creme vom Modehaus Alexander McQueen (✝40).

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de