Im Hause Heinicke-Claßen wird es bald große Veränderungen geben: Vor wenigen Wochen teilte YouTube-Star Bibi (25) ihren Fans die Hammer-News mit. Sie und ihr Partner Julian (25) erwarten ihr erstes Kind. Nur kurze Zeit später stellte ihr Schatzi dann noch die Frage aller Fragen, doch jetzt konzentriert sich die Blondine erst einmal auf ihr wohl größtes Abenteuer – ihr Baby. Bibi hat vor Kurzem einen Kreißsaal besucht!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Netz-Berühmtheit ihrer Community, dass sie zusammen mit ihrem Verlobten einen Entbindungsraum im Krankenhaus besichtigt habe. "Es war so komisch, in einem Kreißsaal zu stehen, wo ich eventuell mein Kind entbinden könnte. Es wird alles immer realer", schrieb die 25-Jährige zu ihrem Kurzclip. In dem Video ist deutlich zu merken: Das Internet-Sternchen wirkt – in Hinblick auf die Geburt – immer nervöser!

Auch vor der Entbindung könnte es für Bibi ziemlich aufregend werden. Auf ihrem YouTube-Kanal kündigte sie etwas Großes zu ihrer anstehenden Hochzeit an. "Unser Wunsch wäre es, auf jeden Fall standesamtlich vor der Geburt zu heiraten", verriet die Unternehmerin ihren Supportern.

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTube-Star

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke und Julian Claßen

