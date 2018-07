Für Queen Elizabeth II. (92) steht eine anstrengende Woche auf dem Programm – das ist auch der Grund dafür, dass die Monarchin bei der Taufe des kleinen Prinz Louis am Montag gefehlt hatte. Die Entscheidung, das Familienfest ausfallen zu lassen, überraschte eingefleischte Royal-Fans sehr, viele hatten sogar im Vorfeld angenommen, die Königin sei zu krank, um teilzunehmen. Die 92-Jährige ist allerdings quietschfidel, wie sie einen Tag nach der Taufe bei einem öffentlichen Termin unter Beweis stellte.

Die Monarchin sei nach einer arbeitsreichen Woche erst an Prinz Louis' großem Tag wieder in London angekommen, deshalb hätte sie sich erst einmal eine kleine Verschnaufpause gegönnt, wie People jetzt berichtet. Doch lange ausruhen ist als Regentin natürlich nicht drin, deshalb ging es für sie schon einen Tag später gleich zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100. Geburtstags der Royal Air Force. Begleitet wurde sie zum Gottesdienst von ihren Enkelkindern Prinz William (36) und Prinz Harry (33) sowie von dessen Frauen Herzogin Meghan (36) und Herzogin Kate (36).

Kräfte zu sammeln ist wohl keine schlechte Idee, denn am kommenden Freitag steht ein weiterer wichtiger Termin in ihrem Kalender. Die Queen wird erstmals US-Präsident Donald Trump (72) in Windsor Castle empfangen. Das Treffen werde allerdings in einem kleinen Rahmen stattfinden – demzufolge werde auf eine gemeinsame Kutschfahrt oder einen Militärempfang verzichtet.

WPA Pool / Getty Images Queen Elizabeth II. in London

WPA Pool / Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate

Jim Watson/AFP/Getty Images US-Präsident Donald Trump mit Mitarbeitern im Weißen Haus

