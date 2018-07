Normalo-Influencer sind nichts für Sophia Thomalla (28)! Das Model zählt selbst zu den erfolgreichsten Social-Media-Persönlichkeiten Deutschlands. Fast eine Million Abonennten verfolgen die Postings der Beauty auf Instagram. In einen Topf mit den anderen Influencer-Ladys möchte Sophia aber nicht geschmissen werden. Es gibt nämlich ein paar Eigenarten der Blogger, die das selbstbewusste It-Girl tierisch nerven! Im Promiflash-Interview verriet sie jetzt, was ihren Content von dem der anderen Netzbekanntheiten abhebt.

Der Blick auf Sophias Profil lässt erstmal keine großartigen Auffälligkeiten erkennen: Ein paar ansprechende Selfies, hübsche Mode- und Modelfotos und hier und da mal eine Produktplatzierung. Der Knackpunkt, den Sophia anders macht: Endlose Monologe und ein 24/7-Instagram-Story-Alltagsupdate kommen der Tochter von Simone Thomalla (53) nicht in die Tüte! "Ich poste ja auch nur das, was ich selber interessant finde. Und wenn ich dann bei anderen sehe, dass sie mir schon morgens zeigen, was sie zum Frühstück haben, dann mache ich das automatisch natürlich nicht selber. Weil das einfach stinkend langweilig ist und mich das null interessiert", stellte die Schönheit bei der Michalsky StyleNite klar.

Einigen Followern würde es bestimmt auch schmecken, wenn Sophia ein wenig mehr von ihrem Privatleben preisgeben würde. Erst kürzlich kam die Blondine immerhin einem Wunsch der Insta-User nach. Sie teilte ein Bild von ihrem ungeschminkten Gesicht, nachdem sie zuvor fordernde Nachrichten erhalten hatte, in denen ihr unterstellt wurde, keine authentischen Fotos von sich online zu stellen.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla nach dem WM-Aus Deutschlands 2018

Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Moderatorin Sophia Thomalla

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de